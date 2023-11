Fabio Grosso moet na tumultueuze periode van amper 8 matchen al weg bij Lyon

Fabio Grosso nam op 16 september al het roer van Laurent Blanc over bij Lyon. Het was de start van een periode vol tumult, waarin hij overhoop lag met zijn spelers, de fans en de flamboyante voorzitter John Textor (ook eigenaar bij RWDM).



Uiteindelijk kon Grosso in zijn korte regeerperiode amper 1 keer winnen, een 1-0-zege tegen Rennes. Bovendien mocht de zevenvoudige landskampioen toen bijna een hele match met een mannetje meer spelen.



De 3-3 tegen Lorient heeft het lot van ex-wereldkampioen Grosso uiteindelijk bezegeld. Hij laat de club over op de laatste plaats. Pierre Sage, de directeur van het opleidingscentrum, neemt zijn taken voorlopig over.