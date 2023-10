Lyon-coach gewond bij bekogeling spelersbus, match tegen Marseille uitgesteld

De olympische derby tussen Marseille en Lyon wordt vanavond niet gespeeld. Die beslissing is genomen na een hallucinant incident voor de match. De teambus van Lyon werd onderweg naar het stadion bekogeld door fans van OM.

Bij aankomst van de spelersbus van Lyon was al snel duidelijk dat er iets mis was. Een van de ramen rechts vooraan was ingegooid en ook een van de andere ramen was zwaar beschadigd.

Op beelden van de rechtenhouder was ook te zien hoe Lyon-trainer Grosso in de spelerstunnel ondersteund moest worden terwijl hij zijn handen voor zijn gezicht hield.

Grosso werd verzorgd door de hulpverleners in het stadion en kwam even later buiten met een groot verband om zijn hoofd. Op een foto is ook zijn bebloed gezicht te zien.

Later werd duidelijk dat ook bussen met supporters werden aangevallen. Na overleg is uiteindelijk beslist om in deze omstandigheden de match niet te laten doorgaan.