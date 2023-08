De ploeg rond Remco Evenepoel: de rol van de 7 knechten in de Vuelta

Remco Evenepoel rijdt vanaf zaterdag 26 augustus rond met rugnummer 1 tussen Barcelona en Madrid. Evenepoel gaat voor een tweede opeenvolgende eindzege in de Ronde van Spanje. Wie worden zijn bodyguards in de Vuelta? Dit zijn de ploegmakkers van de Belgische kampioen.

Andrea Bagioli

CEO Patrick Lefevere oordeelde de voorbije maanden tijdens zijn evaluatie dat enkele Italianen hun loonbriefje niet hebben kunnen rechtvaardigen. Andrea Bagioli verkast daarom naar Lidl-Trek, maar wil in schoonheid afsluiten in dit kamp. De Italiaanse puncher viel als een van de laatste pionnen af voor de Tour, maar zat niet in zak en as. Met ritwinst in Wallonië en een 9e plaats in San Sebastian heeft hij zich in de Vuelta-kern geknokt. In het hooggebergte wordt hij zeker niet de locomotief, maar vooral op de nijdige pukkels zal Bagioli met zijn buskruit de Belgische kampioen in veilige wateren moeten houden.

Andrea Bagioli wordt vooral op de punchy finishes cruciaal.

Mattia Cattaneo

Ook voor Mattia Cattaneo werd de Giro een slag in het water na een positieve coronatest. De Italiaan groeit elk jaar als tijdrijder en wordt een belangrijke bouwsteen in Barcelona op dag 1. Lefevere gaat er prat op dat Cattaneo al eens 12e werd in de Tour de France (2021). Zijn veelzijdigheid is een troef die in elk team welkom is. De duizendpoot heeft 3 longen en bewees met zijn 5e plaats en tijdritzege in Polen dat zijn benen soepel draaien.

De betrouwbare Mattia Cattaneo kan op alle terreinen ingezet worden.

Jan Hirt

Jan Hirt was vorige winter de aanwinst die het klim- en klassementsproject rond de kopman een kwaliteitsinjectie moest geven, maar de nummer 6 uit de Giro van 2022 heeft die verwachtingen nog niet echt kunnen inlossen. Deels door overmacht weliswaar. Ook zijn Giro werd een flop door het coronaspook, in de Vuelta volgt een herkansing. Dat is geen evidentie voor Hirt, die als man van de seizoenen niet meteen tot zijn recht komt in de zomer of in het najaar.

Bij afwezigheid van Ilan Van Wilder moet hij die reputatie counteren en moet hij in principe de laatste sjerpa worden in de bergritten. De signalen die hij op stage heeft afgevuurd, zouden veel goeds voorspellen.

Jan Hirt wordt normaal de laatste luitenant in de bergen.

James Knox

Een 11e plaats in de Vuelta van 2019 deed James Knox eventjes dromen, maar op zijn 27e beseft de frêle Brit intussen dat hij geen volwaardige klassementsman wordt. Het pluimgewicht ligt al sinds 2018 onder contract en wordt nog altijd gewaardeerd voor zijn arbeid (en zijn Britse humor). In de Ronde van het Baskenland (8e) en het Brits kampioenschap (2e) klopte hij op de deur en de minzame Knox zal in deze Vuelta als klimmer (ook op het vlakke) een manusje-van-alles worden. Zijn lengte verschilt nauwelijks van die van de kopman, ook een pluspuntje in geval van pech en eventuele fietswissels.

James Knox heeft zijn eigen ambities al een tijdje op een lager pitje gezet.

Casper Pedersen

Casper Pedersen was lang in de running om naar de Tour de France te gaan, maar de ploegleiding nam hem niet op in het treintje van sprinter Fabio Jakobsen. Dat de Deen één week voor de Grand Départ op het Deense kampioenschap zijn sleutelbeen brak, maakte die beslissing wat "makkelijker" voor de technische staf, al was de knoop voor de val eigenlijk al doorgehakt. Pedersen moest zich herontiëren en stoomde zich met een stage van 3 weken in Andorra klaar voor het tweede luik van het seizoen. Hij straalt gretigheid uit en was bij zijn rentree in de Ronde van Denemarken op niveau. Pedersen moet de kopman rustig door het gewriemel loodsen in de vlakke finales en richting de cruciale klimafspraken. Met zijn neus zal hij elke dag wind vangen.

Casper Pedersen lag een tijd in de lappenmand.

Pieter Serry

Vorig jaar moest hij de Vuelta vroegtijdig verlaten door een positieve coronatest. Het zit Pieter Serry nog altijd dwars dat hij zijn rode kopman niet tot in Madrid heeft kunnen escorteren. In de voorbije Giro was Serry met Ilan Van Wilder de enige luitenant die wél coronavrij bleef, maar hij kocht er natuurlijk niets voor. Het meubelstuk begint na een contractverlenging straks aan zijn 12e seizoen in het shirt van Quick Step. Serry is inzetbaar op het vlakke en in het gebergte, stapt nooit met het verkeerde been uit bed en is als sfeermaker van onschatbare waarde in een avontuur van meer dan 3 weken.

Pieter Serry dubbelt: na een volledige Giro verschijnt hij ook aan de start van de Vuelta.

Louis Vervaeke

Ook Louis Vervaeke blijft nog 2 seizoenen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Vervaeke kiest bewust voor een rol als rechterhand, kamergenoot en vertrouwenspersoon van Evenepoel. Die handschoen past hem als gegoten. "Ik heb mezelf weer gevonden bij deze ploeg", vertelde hij onlangs. "Ik heb hier mijn passie ontdekt." De intelligente Vervaeke wil met Evenepoel nog meer geschiedenis schrijven. De laatste man bergop zal hij niet zijn, maar hij zal de kopman elke dag met raad en daad kunnen bijstaan.