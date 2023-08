Soudal-Quick Step stuurt 2 Belgen met Remco Evenepoel naar de Vuelta

"Spanje is een van mijn favoriete landen. Ik heb er al veel successen geboekt en hopelijk houden we die trend aan."

"We hebben een uitgebalanceerd team voor de laatste grote ronde van het seizoen", vult ploegleider Klaas Lodewyck aan.

"We nemen sterke klimmers mee, maar ook renners die Remco kunnen beschermen op het vlakke en die hem in een goeie positie kunnen afzetten voor de cols."

"We willen goed beginnen in Barcelona en na de eerste ritten zullen we al meer weten over de vorm en de concurrentie."