Extra tribunes, badboy als smaakmaker en diepgelovig: wie is bekersensatie Spakenburg die voor unicum wil zorgen?

Twee extra zittribunes, nieuwe lichtmasten, doellijntechnologie en VAR-camera's. De materiaalman van SV Spakenburg heeft zijn handen vol.

De amateurclub uit de Nederlandse derde klasse is het immers niet gewend om een voetbalgigant als PSV over de vloer te krijgen.

Het is dan ook even schrikken voor de spelers van Spakenburg wanneer ze tijdens de persconferentie bevraagd worden door een Britse BBC-journalist.

Want vergis je niet: het Utrechtse vissersdorpje met amper 20.000 inwoners is heel even wereldnieuws.

Spakenburg is pas de derde amateurclub ooit - sinds de invoering van het betaalde voetbal - die het tot de bij laatste vier van de Nederlandse beker schopte.

Daarvoor boekte het in de halve finale een 1-4-stuntzege op het veld van "grote broer" FC Utrecht.