De titanenstrijd tussen de Grote Drie in 5 momenten: bekijk de sleutelfases van de E3 Classic

1. Nog 80km: Van der Poel opent op de Taaienberg, Pogacar laat zich verrassen

Mathieu van der Poel test de benen op de Taaienberg zoals alleen Tom Boonen dat kon in zijn beste jaren. Wout van Aert is de enige die mee kan.

En Tadej Pogacar? Die heeft zich in de aanloop naar de Taaienberg laten ringeloren. De Sloveen ziet het in de verte gebeuren, maar kan na de Taaienberg in een uitgedund groepje terugkeren.

Ganna, Girmay en Alaphilippe? Voor hen lijkt de koers al gereden. Met de tong tussen het kader proberen ze terug te keren, maar dat is met de moed der wanhoop.