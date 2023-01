LIVE Deadline Day België: 1B-leider RWDM rekent niet meer op spits Plange, terug naar Engeland

clock 06:58

06 uur 58. RWDM laat gehuurde spits Plange terugkeren naar Crystal Palace. RWDM, de koploper in de Challenger Pro League, laat de Britse aanvaller Luke Plange terugkeren naar Crystal Palace, dat hem aan de Brusselse club verhuurde. De 20-jarige begon het seizoen in de Premier League, maar kwam niet tot spelen tegen Arsenal en Liverpool. In augustus belandde hij bij RWDM. Daar maakte hij bij zijn debuut meteen de winnende treffer op Deinze (1-2). In de gewonnen topper tegen Beerschot op speeldag 8 (2-0) opende de centrumspits de score. Aanvankelijk stond hij altijd in de basis, maar geleidelijk aan verdween hij van het voorplan en werd hij invaller. In december tegen Virton deed hij 8 minuten mee, 10 dagen geleden tegen Deinze 3. .