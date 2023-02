Lukaku is een voorbeeld, maar toch weigerde hij Anderlecht: wie is Arokodare, de nieuwe spits van Genk?

Zouden ze over enkele maanden eens stevig vloeken bij Anderlecht? Of een zucht van opluchting slaken?

Volgens verschillende binnenlandse media was Tolu Arokodare eerst op weg naar Anderlecht, zo had hij er naar verluidt zelfs al zijn medische tests voltooid. Tot Racing Genk de deal kaapte en de Nigeriaanse spits doodleuk paars-wit in de kou liet staan.

Een beslissing die uiteraard niet hoeft te verbazen gezien de respectievelijke posities in het klassement.

Bovendien kan Arokodare zich in Limburg spiegelen aan het parcours van landgenoot en voorganger Paul Onuachu.

De twee hebben - naast hun nationaliteit - de nodige gelijkenissen. Zo meet ook Arokodare rond de dubbele meter (1m97), maar heeft hij ook meer dan degelijke voeten en een neus voor goals.