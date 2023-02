Deadline Day België: Anderlecht gokt met Slimani, Genk zwaait Onuachu uit en verrassende vertrekker bij Gent

clock 00:50 Nog een late inzending van Anderlecht. Islam Slimani, 34 jaar inmiddels, moet voor doelpunten zorgen. De Algerijn, ex-speler van o.a. Sporting, Monaco, Lyon en Leicester, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Brest. 00 uur 50. Nog een late inzending van Anderlecht. Islam Slimani, 34 jaar inmiddels, moet voor doelpunten zorgen. De Algerijn, ex-speler van o.a. Sporting, Monaco, Lyon en Leicester, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Brest.

EINDE van de transferperiode. De kraampjes van de wintermercato worden afgebroken, want de klok heeft middernacht geslagen en dus is de transfermarkt afgesloten. Mogelijk komen wel nog een paar transfers uit de pijplijn de komende uren: Genk staat dicht bij Tolu Arokodare (Amiens) als vervanger voor Onuachu, dat moet nog geofficialiseerd worden. Bij Anderlecht wordt veteraan Islam Slimani genoemd als potentiële doelpuntenmachine. En ook Gent zou met Gift Orban nog een aas in zijn mouw hebben, of is het een geschenkje?



Charleroi stelt ook al een speler voor die pas in de zomer zal aansluiten. Oday Dabbagh is een Palestijnse spits die ze er dit seizoen lekker inlegt in Portugal (10 goals in 17 matchen).

Charleroi haalt niet alleen maar aanvallers in deze transferperiode. Met Valentine Ozornwafor keert een oude bekende terug. De 23-jarige verdediger kwam in de winter van 2021 ook al aan in Henegouwen. Nu komt hij over van Sochaux.

Racing Genk haalt Tolu Arokodare als vervanger Onuachu. Racing Genk heeft zijn vervanger voor Paul Onuachu beet. Het plukt de 22-jarige Tolu Arokodare weg bij het Franse Amiens. Daar scoorde de boomlange Nigeriaanse spits (1m97) dit seizoen 6 keer in 20 matchen in de Franse tweede klasse. Pittig detail: volgens onze collega's van HLN en Het Nieuwsblad legde Arokodare eerst zijn medische testen af bij Anderlecht, maar trok hij nadien naar Genk.

Kompany plukt talent weg bij Anderlecht en stuurt hem naar Mechelen. Vincent Kompany vist nog eens in zijn geliefkoosde vijver. De trainer van Burnley heeft Enock Agyei (18) weggeplukt bij Anderlecht én stuurt hem meteen op uitleenbasis naar KV Mechelen. Agyei, die een contract voor 4,5 seizoenen tekent, staat bekend als een toptalent met veel aanvallende kwaliteiten. In de Challenger Pro League was hij dit seizoen al goed voor 4 goals en een assist in 17 wedstrijden.

Standard haalt de aanvoerder van Club NXT. Standard heeft zich versterkt met verdediger Ibe Hautekiet (20), die overkomt van Club NXT en een contract tekende voor 5 seizoenen. Club Brugge zag deze winter vanuit zijn opleidingsploeg ook al Arne Engels vertrekken naar Augsburg.

KV Oostende verwelkomt de 28-jarige Kroatische verdediger Mateo Barac, die op huurbasis overkomt van Samara in Rusland.

Ook in de Oostkantons hebben ze zich nog wat versterkt met het oog op een felle degradatiestrijd: Eupen legt Aleksandr Filin vast, een Russische verdediger.

Jupiler Pro League Racing Genk ziet supertalent Mika Godts (17) naar Ajax vertrekken

Mandela Keita naar Antwerp. Antwerp heeft op de valreep toch nog toegeslagen: middenvelder Mandela Keita wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, met optie op een definitieve overname. Het Leuvense jeugdproduct geldt als een groot talent, maar door een voetblessure kwam de 20-jarige Belgische jeugdinternational dit seizoen niet zo vaak aan spelen toe bij OH Leuven.



Ook uitgaand verkeer bij Charleroi. Loïc Bessile wordt verhuurd aan Eupen tot het einde van het seizoen.

