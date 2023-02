Opnieuw een grote naam (op retour?): Anderlecht heeft met Islam Slimani broodnodige spits beet

Niet dus. Slimani komt over van het Franse Brest, 16e in de Ligue 1, waar hij zijn contract heeft verbroken. Hij scoorde er dit seizoen twee keer in achttien duels. In het Astridpark tekent hij tot de zomer, met de optie op een extra seizoen.

Met Islam Slimani strikt Anderlecht nu opnieuw een ronkende naam in het Europese voetbal. De Algerijn speelde in zijn carrière voor heel wat grote clubs, waaronder Sporting Lissabon, Leicester, Newcastle, Fenerbahçe, Monaco en Lyon.

Slimani met Fenerbahçe in actie tegen Anderlecht in 2018.

Ooit 30 miljoen waard

Slimani kan heel wat adelbrieven voorleggen. De Algerijn verliet in 2014 zijn vaderland voor Sporting Lissabon. In Portugal maakte hij furore met zijn neus voor goals. De grote sterke spits scoorde er in drie seizoen 57 doelpunten.





In 2016 verkaste hij voor meer dan 30 miljoen euro naar Leicester City, op dat moment kampioen in Engeland. In zijn eerste seizoen lukte hij er 7 goals, maar daarna viel hij wat stil. Uitleenbeurten aan Newcastle en Fenerbahçe werden geen succes, als huurling scoorde hij wel opnieuw vlot bij Monaco.



In 2020 nam de Franse topclub Lyon hem transfervrij over van Leicester. Bij Lyon zou hij in twee seizoenen wel maar tot vier competitiedoelpunten raken. Ook tijdens een nieuwe passage in Lissabon en bij de Franse laagvlieger Brest vond hij zijn neus voor goals niet echt terug.



Lukt dat nu wel bij Anderlecht? In Brussel hopen ze het alvast. Slimani moet bij RSCA niet alleen voor doelpunten zorgen, maar ook voor présence in de box, al maanden een probleem.

Slimani is samen met de creatieve Deen Anders Dreyer de enige winteraanwinst van sportief directeur Jesper Fredberg. Een nieuwe linksback - ook een probleempositie in Brussel - werd niet meer gevonden.