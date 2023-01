Wintertransfers in België: Racing Genk wuift Nemeth en Diawara uit

clock 12:21 12 uur 21. Nemeth en Diawara verlaten Genk. Racing Genk heeft afscheid genomen van Andras Nemeth en Sekou Diawara. Nemeth trekt naar de Duitser tweedeklasser Hamburg, terwijl Diawara aan de slag gaat bij de Italiaanse eersteklasser Udinese. De 20-jarige Nemeth, een Hongaarse international, kwam dit seizoen 15 keer in actie in de Jupiler Pro League (1 goal, 2 assists), speelde een bekermatch en deed 4 keer mee met de Genkse beloften in de Challenger Pro League (1 goal). Nemeth ondertekende bij HSV een contract tot 30 juni 2026. "De hele Genkse familie wenst Andras alle succes toe in het verdere verloop van zijn carrière", klinkt het. De 18-jarige Belg Sekou Diawara komt uit de Genkse jeugdopleiding en gaat nu zijn geluk beproeven in Italië. Diawara zat begin dit seizoen nog in de A-kern, maar verdween uit beeld nadat zijn broer Mamady was overgestapt naar Club Brugge. Bij Udinese krijgt hij een contract tot 2027. . Nemeth en Diawara verlaten Genk Racing Genk heeft afscheid genomen van Andras Nemeth en Sekou Diawara. Nemeth trekt naar de Duitser tweedeklasser Hamburg, terwijl Diawara aan de slag gaat bij de Italiaanse eersteklasser Udinese.



clock 27-01-2023 clock 15:13 15 uur 13. Standard doet Dragus en Boljevic van de hand. Twee spelers verlaten Luik op huurbasis: de 23-jarige aanvaller Denis Dragus trekt naar de Italiaanse tweedeklasser Genoa, de zusterclub van Standard, mét aankoopoptie. De Roemeen kwam in 2019 bij Standard terecht van Viitorul Constanta. Hij kon nooit echt een basisplek afdwingen. In 54 duels scoorde hij 10 keer, dit seizoen kwam hij 21 keer in actie, goed voor 4 goals. Het is Dragus' 2e uitleenbeurt in Italië, in het seizoen 2020-2021 was hij bij Crotone. Een half uurtje na Dragus volgde ook het vertrek van Aleksandar Boljevic. De 27-jarige Montenegrijn trekt naar Hapoel Tel-Aviv in Israël. Boljevic kwam van Waasland-Beveren naar Standard in 2019, ook hij kon er zich niet doorzetten. In 2021 was er een uitleenbeurt aan Eupen, dit seizoen zit hij aan 9 matchen voor Standard.



clock 15:08 15 uur 08. Club Brugge haalt huurling Jack Hendry terug. De Schotse Jack Hendry keert vroeger dan verwacht terug van zijn uitleenclub Cremonese. De 27-jarige verdediger hoopt weer op speelkansen van de nieuwe Club-coach Scott Parker. Hendry kwam in augustus 2021 over van Oostende. Bij blauw-zwart begon hij sterk, maar verdween hij op het einde van het seizoen uit beeld. Hij speelde 33 duels, maar werd in de zomer wel verhuurd aan de gepromoveerde Serie A-club. In Italië kwam hij maar 6 keer in actie als ploegmaat van Cyriel Dessers en David Okereke (ex-Club). Cremonese staat laatste in Italië met 8 punten.



clock 26-01-2023 clock 21:13 21 uur 13. Dewaest is definitief weg bij Genk. Racing Genk heeft afscheid genomen van Sébastien Dewaest, de verdediger die in 2019 nog een belangrijke rol speelde in de landstitel, maar die nadien niet meer nodig was. Dewaest zat dit seizoen in de B-kern en speelde 2 keer mee met Jong Genk in de Challenger Pro League. AEL Limassol heeft zich nu verzekerd van de diensten van de 31-jarige noeste verdediger. Als hij door de medische testen geraakt, tekent hij een contract tot het einde van het seizoen, met nog een optie op een extra jaar als het voor beide partijen meevalt. AEL Limassol is de ploeg van ex-Club-coach Cedomir Janevski. Met Kevin Mirallas, Saido Berahino, Stefan Scepovic en Aaron Tshibola lopen er heel wat bekende gezichten rond.



clock 26-01-2023 clock 09:48 09 uur 48. Sobol ruilt Club Brugge voor Straatsburg. Edoeard Sobol verlaat Club Brugge en zet zijn carrière voort in de Franse Ligue 1 bij Straatsburg. De Oekraïense linksachter ondertekende er een contract voor 3,5 jaar. De 27-jarige Sobol speelde voor Club sinds de zomer van 2019, goed voor 124 wedstrijden en 4 goals. Hij won met Brugge 3 landstitels en 1 Supercup. Dit seizoen staat zijn teller op 9 matchen in de Jupiler Pro League en 4 in de Champions League. Sinds ruim 2 maanden maakte hij geen deel meer uit van de selectie. De 27-voudige international wordt bij Straatsburg, nummer 16 in de Franse competitie, ploegmaat van doelman Matz Sels.



clock 24-01-2023 clock 14:28 Lokomotiv Moskou meldt dat de Nederlandse rechtsbuiten Gyrano Kerk het trainingskamp van de Russische club heeft verlaten. "Hij speelt tot de zomer van 2023 op huurbasis voor een ander team." Dat team zou Antwerp zijn, waar hij onder meer het vertrek van Michael Frey moet opvangen.

clock 21-01-2023 clock 12:21 12 uur 21. Antwerp leent Frey uit aan Schalke 04. Antwerp heeft een oplossing gevonden voor Michael Frey. De spits trekt op uitleenbasis naar Schalke 04 in de Bundesliga. Dit seizoen was de Zwitser al goed voor 7 goals in 14 wedstrijden voor de Great Old, maar toch verloor hij de concurrentieslag met Vincent Janssen. De voorbije weken stak Frey zijn ontevredenheid daarover steeds minder weg en moest hij zelfs even individueel trainen. Schalke - laatste in de Bundesliga - huurt Frey nu met een aankooptie.





clock 20-01-2023 clock 20:00 20 uur . Virton leent Alessandro Albanese van Oostende. Alessandro Albanese ruilt KV Oostende voor Virton in de Challenger Pro League. De rode lantaarn uit de tweede afdeling leent de 23-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen. Albanese kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor de kustploeg. KVO nam de Luikenaar begin 2022 over van Waasland-Beveren.

clock 18-01-2023 clock 10:54 10 uur 54. Poolse international voor AA Gent. AA Gent heeft zijn eerste wintertransfer beet. De Buffalo's haalden de Pool Kamil Piatkowski aan boord. De 22-jarige verdediger wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Oostenrijkse kampioen Salzburg. Hij zal spelen met rugnummer 4. "We zijn verheugd dat we Kamil konden overtuigen om naar Gent te komen", klinkt het bij de club. "Kamil is een speler die we nauwlettend volgen sinds zijn tijd in Polen. Nu we de kans kregen om hem te halen, hebben we niet getwijfeld. Hij is een complete verdediger, fysiek sterk, snel en met goede voeten. Hij staat te popelen om zich te bewijzen. We kijken ernaar uit om hem binnenkort te zien spelen." Salzburg kocht Piatkowski in de zomer van 2021 weg in eigen land bij Rakow Czestochowa. Hij had met die club op dat moment net de Poolse beker gewonnen. Bij Salzburg kon hij nooit helemaal doorbreken. Hij kwam er in 1,5 jaar 20 keer in actie, waarvan slechts 4 keer dit seizoen. Piatkowski heeft ook 3 caps bij Polen achter zijn naam staan, maar was er niet bij op het voorbije WK in Qatar.



clock 12:55 12 uur 55. Jupiler Pro League Wintertransfers JPL: AA Gent neemt afscheid van Elisha Owusu

