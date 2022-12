Rouwend Brazilië opgeslorpt door één vraag: waarom trapte Neymar geen penalty? "Onbegrijpelijk!"

Bondscoach Tite - die niet meer verdergaat na het WK - liet weten dat zijn vedette normaal de vijfde zou nemen: "Het is de strafschop waar het meeste druk op ligt", motiveerde de trainer. "En dan is Neymar de speler met de meeste kwaliteit om die om te zetten. Het was de juiste beslissing."

Maar de essentie van Neto's pleidooi leefde wel bij veel landgenoten: waarom nam Neymar in hemelsnaam geen penalty in de levensbelangrijke reeks?

U merkt: van een beetje drama zijn ze in Brazilië niet vies als het over de nationale ploeg gaat.

Penalty-experts fronsten meteen de wenkbrauwen bij die uitspraak. Zoals Ben Lyttleton, die een boek over de specialiteit schreef. "Neymar achterhouden om de vijfde te trappen... Een grote nee. Het is een beslissing gedreven door een ego. De belangrijkste strafschoppen zijn nummers 1 en 4."

Braziliaanse media sparen de afscheidnemende Tite dan ook niet.



"Klaar nu! De volgende bondscoach moet een buitenlander zijn. Wij willen niet meer in verlegenheid worden gebracht op WK's", meent de Braziliaanse poot van ESPN.



"Vijf WK's op rij gaat het mis, de beul was nu niet eens een land met een grote traditie. Zoals Frankrijk in 1998 en 2006, Nederland in 2010 of Duitsland in 2014. Het was ook geen swingend land als België in 2018."



"Brazilië werd naar huis gestuurd door Kroatië, een land met iets meer dan vier miljoen inwoners met een verouderd elftal, dat ver van zijn beste vorm af is. En nog erger: de triomf van de Kroaten was geen toeval. Het Europese team was tactisch beter."