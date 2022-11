Zonder stoorzender Kyrie Irving wint Brooklyn voor de 4e keer in 5 wedstrijden

Kevin Durant was de man van de match met 27 punten en kreeg veel offensieve steun van scherpschutter Seth Curry, goed voor 22 punten. Bij de thuisploeg bleef Kawhi Leonard nog steeds aan de kant met knieperikelen. De forward is sinds de 3e match van het seizoen niet meer in actie gekomen.

Maar zonder Irving draait het dus plots meer dan behoorlijk bij de Nets, die in Los Angeles voor de 4e keer in 5 wedstrijden zonder hun guard wonnen: 95-110.

De Brooklyn Nets speelden tegen de LA Clippers voor de 5e wedstrijd op rij zonder woelwater Kyrie Irving. De spelverdeler was door zijn club voor 5 matchen geschorst nadat hij op zijn sociale media een link gepost had naar een antisemitische film .

Tatum en Doncic schitteren

In de Eastern Conference blijft Boston in het spoor van nummer 1 Milwaukee dankzij een 108-117-overwinning bij laagvlieger Detroit. De thuisploeg kreeg nooit vat op een uitmuntende Jayson Tatum, die 43 punten maakte en ook nog 10 rebounds plukte.



In Dallas eindigde Luka Doncic tegen Portland met één puntje minder dan Tatum: 42. Met ook nog 13 rebounds en 10 assists was de Sloveen goed voor een triple-double in de 117-122-zege tegen de Blazers.