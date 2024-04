Isaac del Toro (20) wint in Spanje zijn eerste rittenkoers bij de profs, hattrick voor UAE

Isaac del Toro heeft zijn lang voorjaar bekroond met zijn eerste eindzege in een rittenkoers bij de grote jongens. Het 20-jarige diamantje van UAE stelde vandaag de eindzege in de Ronde van Asturië (2.1) veilig. De slotrit werd gewonnen door ploegmaat Finn Fisher-Black, voor Del Toro.

Isaac Del Toro beukte vorig jaar met eindwinst in de Ronde van de Toekomst de poort naar de profs open.

De 20-jarige Mexicaan bevestigt alle adelbrieven meteen ook in zijn eerste seizoen bij de grote jongens.

Zo werd hij de voorbije maanden 3e in de Tour Down Under, 4e in Tirreno-Adriatico en 7e in de Ronde van het Baskenland.

UAE Team Emirates, dat bij zowat elke koers aan de start staat, stuurde Del Toro deze week naar Spanje, waar hij vrijdag de openingsrit won en dus ook zijn rekening bij de profs opende.

Gisteren won met Antonio Morgado dat andere goudklompje van de succesploeg, vandaag kwam de eindzege van Del Toro niet meer in het gedrang.

De Mexicaan eindigde 2e in de sprint na ... ploegmaat Finn Fisher-Black. UAE scoort zo een zuivere 3 op 3.