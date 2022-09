Union lokt Fins talent Casper Terho na de winterstop naar Sint-Gillis

Casper Terho heeft op zijn 19e al meer dan 50 matchen op het hoogste niveau achter zijn naam. Bij HJK Helsinki debuteerde de flankspeler op zijn 17e en sindsdien scoorde hij 7 keer en gaf hij 4 assist.



Terho is ook een vaste waarde bij de beloften van Finland. Bovendien deed hij met HJK Helsinki al ervaring op in Europa, onlangs nog in de Europa League tegen Betis.

Het Finse talent zal in de winterstop aansluiten bij de groep van Karel Geraerts. Hij tekende een contract voor 3,5 jaar met een optie op nog een extra seizoen.