Triatleet Christophe De Keyser verovert EK-zilver op middellange afstand

De 29-jarige De Keyser werkte de 1,9 km zwemmen, 82,5 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u46'11". Alleen de Spanjaard Antonio Benito Lopez deed beter: hij pakte de Europese titel in 3u41'34".

De Keyser was als 2e uit het water gekomen en zat snel op zijn fiets, maar de Brabander kon het tempo van de Duitser Rico Bogen niet volgen.

De Spanjaard Lopez nam meteen de leiding bij het lopen, De Keyser kon Bogen nog te grazen in de slotkilometers en het zilver wegkapen. Zijn 2e succes van het seizoen na zijn zege in de Ironman 70.3 van Marbella. Thomas Vanhalst, de 2e Belg in Bilbao, werd 9e.