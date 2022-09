BEKIJK: The Special One! José Mourinho legt iedereen het zwijgen op in videoclip van rapper Stormzy

Een gentleman, maar gesticuleren is José Mourinho niet vreemd. Een vingertje in de lucht, achter zijn oor, of doodleuk op zijn lippen om "de haters" het zwijgen op te leggen. Het is gemeengoed in een dug-out met de toptrainer. Maar The Special One is een "gift that keeps on giving". Zo maakte de Portugees gisteren zijn optreden in de videoclip van rapper Stormzy. En jawel, daar was het vingertje weer ...