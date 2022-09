Nederlands voetbalelftal showt nieuwe WK-shirts tegen Rode Duivels

Het thuisshirt is zoals gebruikelijk oranje, voor het uitshirt wordt teruggegrepen naar koninklijk blauw. De afgelopen jaren speelde het Nederlands elftal zijn uitmatchen in een zwarte tenue met oranje accenten.



De ploeg van bondscoach Louis van Gaal toont volgende week donderdag (22 september) in Warschau tegen Polen het blauwe uittenue, 3 dagen later dragen de spelers het oranje tenue in Amsterdam tegen België. In dat shirt zijn met donkere vegen de manen van de Hollandse Leeuw te zien.



Op het WK van 2014 speelde Oranje ook in een blauwe uittenue. Onder leiding van Van Gaal pakte de nationale ploeg toen brons in Brazilië.

"Elke keer dat ik het shirt aantrek, zie ik als een kans om mooie dingen te bereiken", zegt aanvoerder Virgil van Dijk in een persbericht. "Niet alleen voor mezelf en voor het team, maar met name voor mijn land."



Oranje begint aan zijn WK op 21 november tegen Senegal en speelt daarna in de groep tegen Ecuador (25 november) en gastland Qatar (29 november).



Het WK-shirt van België, dat ontworpen wordt door Adidas, is nog niet officieel bekendgemaakt.