IN BEELD: Belgische medaillewinnaars uit alle sporten krijgen ereronde op Memorial

Hall of Fame

De organisatie reed ook Jacky Joyner-Kersee, wereldrecordhoudster zevenkamp, en de Keniaanse lopers Paul Tergat en Daniel Komen rond. De drie worden opgenomen in de Memorial Hall of Fame. Tergat liep in 1997 een wereldrecord op de 10 km in Brussel, wereldkampioen op de 5 km Komen liep er in 1997 een wereldrecord op die afstand.



Ook Gaston Roelants, Miel Puttemans en Willy Polleunis kregen een zitje in de cabrio. Op 20 september 1972 braken ze onder hun drietjes liefst 5 wereldrecords op een legendarische Memorial-nacht. Die 50e verjaardag was de aanleiding van de recordpoging op de uurloop deze editie.