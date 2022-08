Vincent Kompany shopt een 5e keer in ons land: Anass Zaroury van Charleroi naar Burnley

Samuel Bastien (Standard), Josh Cullen (Anderlecht), Vitinho (Cercle Brugge), Taylor Harwood-Bellis (Anderlecht/Manchester City) en Manuel Benson (Antwerp) verhuisden allemaal van de Jupiler Pro League naar Burnley.

Burnley-trainer Vincent Kompany voegde vandaag nog een extra naam toe aan het lijstje. Anass Zaroury verlaat Sporting Charleroi voor een avontuur bij de Engelse tweedeklasser.

De 21-jarige winger heeft een contract getekend voor vier jaar bij de club van Vincent Kompany.

Zaroury, jeugdproduct van Zulte Waregem, tekende in 2019 bij Lommel. In 2021 maakte hij de overstap naar Charleroi. Bij de Zebra's was hij goed voor zeven goals in 44 wedstrijden. Dit seizoen zat hij aan twee goals in vijf wedstrijden.