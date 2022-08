Uttrup Ludwig pakt ritzege én leiderstrui na zware bergetappe in Scandinavië

Geen Demi Vollering (SD Worx) meer aan de start vanmorgen. De Nederlandse favoriete kwam gisteren hard ten val en moest verstek geven voor de koninginnenetappe van deze Ronde van Scandinavië.

De rensters begonnen aan de etappe in Vikersund en kregen na een glooiend parcours van 100 kilometer nog een pittige slotbeklimming in Norefjell voor de kiezen.

Marianne Vos is de hoofdrolspeelster van deze Ronde van Scandinavië, maar moest op de zware slotklim afstand nemen van haar leiderstrui. Onder meer door berenwerk van Shari Bossuyt, die nog steeds leider in het jongerenklassement is.

Een fel uitgedund peloton schoot op 5 kilometer van de finish wakker door een aanval van Lianne Lippert. Enkel Cicilie Uttrup Ludwig kon de Duitse volgen.

Uiteindelijk was het de Deense die de dubbel voor haar rekening nam. Naast de zege, is ze ook de nieuwe leider in het klassement.

Julie Van de Velde reed een knappe koers en bolde binnen op een mooie derde plek.