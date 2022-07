Trouwe Wanty-soldaat Kévin Van Melsen stopt eind dit jaar met koersen

Kévin Van Melsen begon zijn carrière bij kleinere ploegjes, om via Verandas Willems voor de rest van zijn carrière in de Wanty-stal te belanden. Daar zal Van Melsen op zijn 35e ook zijn loopbaan afsluiten.



Van Melsen stond vooral bekend als een aanvaller, wat hem regelmatig een bergtrui in een ronde opleverde. "Al dat werk heeft helaas niet tot een overwinning geleid, terwijl ik daar wel de capaciteiten voor had. Maar had ik dan ook zo'n lange carrière gehad?"

"Ik had niet altijd het geluk aan mijn zijde, zoals tijdens Parijs-Tours 2014, waar een podiumplaats mij niet kon ontsnappen maar ik kettingproblemen kreeg op een paar kilometer van de finish."

"Maar ik was altijd een ploegmaat waarop je kon rekenen. Daarom kon ik ook steeds op een nieuw contract rekenen. Ik kreeg de kans om de hele wereld af te reizen, met als hoogtepunt de Tour van 2019. Onvergetelijke momenten."