3 Belgische broers in de medailles op WK crossduatlon in Roemenië: "Een thuisgevoel"

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée in de atletiek. Eden, Thorgan en Kylian Hazard in het voetbal. Belgische broedertrio's in de sport zijn vrij zeldzaam.

Ook in het duatlon is een nieuw trio opgestaan: Thibaut, Nicolas en Matteo De Smet.

Begin deze week vielen ze alle drie in de prijzen op het WK multisport in Roemenië, waar wereldkampioenschappen plaatsvinden in onder meer duatlon, triatlon en aquatlon.

Thibaut De Smet, met 23 lentes de oudste van de 3 broers, kroonde zich maandag in Roemenië tot wereldkampioen in de crossduatlon. Dat is de offroadversie van een duatlon: 6,5 km (veld)lopen + 23,2 mountainbiken + 3,3 km (veld)lopen.

"Die 1e wereldtitel is iets ongelooflijks", reageerde Thibaut De Smet, een ex-veldrijder. "Zeker als je weet dat ik moet trainen tussen het werken door."

"Eerst werk ik 's morgens in het fietsatelier van mijn ouders. Over de middag fiets of loop ik en na de training oefen ik mijn job als werkbegeleider uit in een sociale werkplaats."