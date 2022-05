Succescoach Bart Lenders verlaat handbalkampioen Bocholt: "Moeilijke beslissing"

De 44-jarige Lenders, afkomstig van Neerpelt, speelde van 1997 tot 2007 voor de club van zijn geboortedorp. Sinds 2007 was hij actief in Bocholt, waar hij eerst als speler en daarna als trainer tal van successen boekte.



Daar zet hij nu zelf een punt achter: "Na 15 prachtige jaren bij Sezoens Achilles Bocholt heb ik de moeilijke beslissing genomen om volgend seizoen plaats te maken voor een nieuwe hoofdcoach."



"Het was een prachtige periode. Veel dank aan alle trainers, spelers, bestuursleden, sponsors, supporters en natuurlijk mijn familie, die me gesteund en geholpen hebben om er een absoluut succesverhaal van te maken."



"Ik had me geen mooiere start van mijn trainerscarrière kunnen voorstellen."



Lenders wil in schoonheid afscheid nemen. "We hebben nog één moeilijke, mooie uitdaging dit seizoen. We willen namelijk voor de 5e opeenvolgende keer de Belgische titel op ons palmares zetten. Forza Bogget!"



De club won in april ook al de Beker van België, in maart ging de finale van de BENE-League verloren tegen de Nederlandse club Kembit Lions.