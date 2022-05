Kylian Mbappé is voor de 3e (en ook laatste?) keer Speler van het Jaar in Frankrijk

Voor de 8e keer in 9 jaar was de trofee voor de beste speler uit de Ligue 1 naar Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé kreeg hem uit handen van Thierry Henry. Het is zijn 3e exemplaar, want hij won ook al in 2019 en 2021 (in coronajaar 2020 was er geen uitreiking).

Op het gala gaf de nog altijd maar 23-jarige aanvaller toe dat hij "zo goed als" zijn beslissing heeft genomen over zijn toekomst. Die lijkt niet langer in Parijs, maar in Madrid te liggen.

Er werd ook een Team van het Jaar verkozen. Matz Sels was een van de kanshebbers voor de prijs van Doelman van het Jaar, maar het sluitstuk van Straatsburg moest Gianluigi Donnarumma voor laten gaan.

Mbappé en Donnarumma waren 2 van de 4 PSG-spelers in het Team van het Jaar. Het Monaco van Philippe Clement was met 2 spelers (Ben Yedder en Tchouaméni) vertegenwoordigd, net als Marseille (Payet en Saliba) en Lens (Clauss en Fofana).