Carapaz: "Iets bewaren voor slotweek", Almeida: "Veel zelfvertrouwen"

Ineos Grenadiers beschikt over een vloot kopmannen voor het rondewerk, maar Richard Carapaz is de uitgesproken aas in dit veld.

In 2019 was hij nog een verrassing als laureaat, intussen heeft Carapaz met ereplaatsen in de Tour (3e in 2021) en de Vuelta (2e in 2020) en een olympische titel zijn status fors opgekrikt.

"Ik wil mijn tweede grote ronde winnen", stak hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.

"Ik beschouw het zo'n beetje als een persoonlijk doel, maar ook met deze ploeg wil ik winnen."

Carapaz is niet ontevreden over zijn voorbereiding. "Die is vrij vlot verlopen. Als ik deze lijn kan aanhouden, dan komt het goed. In deze editie moet je alleszins nog iets bewaren voor de slotweek."