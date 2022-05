Ajax moet werken aan "cultuurverandering" na grensoverschrijdend gedrag Overmars

De 48-jarige Marc Overmars werd begin februari ontslagen als sportief directeur bij Ajax, na klachten over grensoverschrijdend gedrag. Ajax schakelde onderzoeksbureau Bezemer & Schubad in om de zaak te onderzoeken.

Het onderzoeksbureau heeft nu de ernstige aard van het grensoverschrijdend gedrag van Overmars, die intussen bij Antwerp aan de slag is, bevestigd.

"Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag", zo is te lezen op de clubwebsite.



Volgens Ajax is er geen klacht ingediend, maar vonden veel vrouwen het wel moeilijk om "ongewenst gedrag aan de orde te stellen, omdat ze bang zijn voor repercussies", klinkt het. Conclusie: Ajax moet werken aan een cultuurverandering.

Daarom gaat Ajax nu een "breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige" begeleidingscommissie opzetten. "Het spijt ons dat wij deze vrouwen geen veilige werkomgeving hebben kunnen bieden", zegt Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarrissen van Ajax.

"Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken."