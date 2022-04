Openhartige Van der Poel: "Besef meer en meer dat "dom" koersen me soms zeges kost"

"Mensen kunnen aan mij naast de fiets al zien of ik in vorm ben of niet. Aan de manier waarop ik me gedraag, of ik vrolijk ben of niet. Als ik niet te genieten ben, is dat meestal een teken dat het op de fiets ook niet zo goed loopt."

Nu heeft Van der Poel er zichtbaar wel weer plezier in. "Jawel, je hoort dat nog dat renners pas na een blessure beseffen hoe graag ze fietsen en dat klopt wel. Ik heb weer heel veel plezier in het fietsen en het trainen. De voorbije jaren leefde ik van koers naar koers en had ik weinig trainingsperiodes. Daar stond ik ook achter. Maar nu merk je dat af en toe wat rust ook goed kan uitpakken."

"Ik ben mentaal frisser nu. Het afzien gaat weer wat makkelijker dan ervoor."

En de rug? "Dat zal een werkpunt blijven voor de rest van mijn carrière. Maar ik denk dat ik er sterker ben uitgekomen."