Borussia Dortmund mist zieke Axel Witsel in titelmatch van Bayern

4 speeldagen voor het einde telt Borussia Dortmund 9 punten achterstand op leider Bayern München in de Bundesliga.

Zaterdag kijken beide teams elkaar in de ogen in de Allianz Arena. Bayern kan zich dan in eigen huis verzekeren van de titel.



Axel Witsel scoorde vorig weekend nog tegen Wolfsburg en had Dortmund graag bijgestaan tegen Bayern. Maar de controlerende middenvelder sukkelt met een infectie.

Nog meer kopzorgen voor Dortmund, want ook doelman Gregor Kobel is er niet bij door een blessure aan de ligamenten.



Dortmund mist ook al langer Rode Duivels Thomas Meunier (dij) en Thorgan Hazard (rug), net als verdediger Mats Hummels, winger Giovanni Reyna, aanvaller Donyell Malen en middenvelder Mahmoud Dahoud.

"Bayern kan zaterdag kampioen worden en ze zullen ook zo spelen. Maar wij willen daar een stokje voor steken", zegt Dortmund-coach Rose.