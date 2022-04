"Carlos Signs": Ferrari geeft Sainz nieuw contract tot en met 2024

Ferrari maakt indruk dit F1-seizoen. Charles Leclerc was de beste in twee van de drie GP's. De Monegask staat aan de leiding in de WK-stand met 71 punten. Carlos Sainz. is derde met 33 punten na een tweede plaats in Bahrein en een derde plaats in Saoedi-Arabië.

Hij wordt nu dus beloond met een nieuwe overeenkomst. "Ik ben heel blij dat ik mijn contract verlengd heb bij Scuderia Ferrari", reageert hij. "Ik heb altijd gezegd dat er geen beter F1-team is om voor te racen. Na meer dan een jaar bij het team kan ik bevestigen dat dit racepak aantrekken uniek is."

"Ik heb al verschillende keren gezegd dat ik geloof dat we het beste rijdersduo in de Formule 1 hebben", aldus teambaas Mattia Binotto. "Het was dan ook een logische stap om Carlos' contract te verlengen en voor stabiliteit en continuïteit te zorgen. Hij heeft bewezen dat hij het talent heeft. Hij zorgt voor indrukwekkende resultaten en haalt het maximum uit alle kansen."