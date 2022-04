Kangeroes Mechelen-aanvoerder Wen-Boss Mukubu met succes geopereerd na zware infectie

"De operatie is goed verlopen", meldt de club. "Wen is nog steeds onder intensieve medische aandacht en behandeling. Hij is momenteel in stabiele toestand aan het herstellen."

De club bedankt iedereen voor de vele steunbeteugingen aan het adres van hun aanvoerder. "We willen jullie allemaal bedanken voor jullie steun, jullie zorgen en beterschapswensen. Het is een zeer onverwachte en moeilijke tijd geweest voor Wen en zijn familie."

"We vragen u vriendelijk om zijn privacy te respecteren. We zullen in de nabije toekomst een update geven over zijn medische toestand als er meer details beschikbaar komen."

Het is nog niet duidelijk wanneer Mukubu opnieuw op het veld zal kunnen staan.