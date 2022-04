Een succescoach, jong talent en een ambitieuze investeerder: het wonder van Westerlo, straks weer in 1A?

Een traditieclub beukt weer op de poorten van de hoogste afdeling. KVC Westerlo maakt zich op om een topseizoen te bekronen met de titel in 1B en bijhorende promotie. Wat schuilt er achter het succes? Een zoektocht in de Kempen.

De hoogdagen zijn terug in 't Kuipje. In de ijskast liggen de flessen champagne klaar, want na 5 seizoenen in het kerkhof van 1B maakt heel Westerlo zich op om weer de promotie naar de hoogste afdeling te vieren.



Vanavond volstaat een zege op bezoek bij laagvlieger Lommel. Zelfs de grootste pessimist twijfelt er amper nog aan dat het nog zal mislopen. Zeker omdat Westerlo dit seizoen 1B domineert - behoudens twee uitschuivers midden maart.

Wie het sprookje van Westerlo wekelijks vanaf de eerste rij kon volgen, was Jan Ceulemans. In totaal is hij 11 jaar trainer geweest van Westerlo.

"De ploeg heeft haar favorietenrol helemaal waargemaakt", zegt Ceulemans. "De spelerskern is zeer evenwichtig samengesteld. Het uitvallen van Tuur Dierckx in het begin van het seizoen heeft de ploeg perfect opgevangen. Het enige minpunt is het feit dat ze geen echte goalgetter hebben. Er is geen speler die al meer dan 10 doelpunten heeft gescoord dit seizoen." Ook Jeroen Roppe, 1B-commentator bij Eleven Sports, had voor het begin van het seizoen Westerlo naar voren geschoven als titelfavoriet. " Ze hebben allesbehalve teleurgesteld. Ik vind de ploeg kwalitatief misschien wat minder dan pakweg Union of Beerschot in vorige seizoenen, maar ik zie ze wel gedijen in 1A. Ik schat ze alvast een stuk hoger in dan een ploeg als Seraing."

Ik schat ze een stuk hoger in dan Seraing. 1B-commentator Jeroen Roppe (Eleven Sports)

Jan Ceulemans

Wat opvalt is dat de jonge garde van Westerlo het zeer goed heeft gedaan dit seizoen. Maxim De Cuyper (21) maakte indruk op de linkerflank en Jan Bernat (21) kwam als creatieve middenvelder zeer goed uit de verf. Maar voor Roppe stak één man er met kop en schouders bovenuit: "Lyle Foster. Een 21-jarige Zuid-Afrikaan, die mij erg heeft gecharmeerd dit seizoen. Bovendien zie ik nog veel groeimarge bij hem." Ook Erdon Daci (23), Kyan Vaesen (20) en Thomas Van den Keybus (20) hebben allemaal een belangrijke rol gespeeld in het successeizoen van Westerlo. De Cuyper en Van den Keybus werden dit seizoen uitgeleend door Club Brugge en draaiden vorig seizoen al mee met Club NXT in 1B.

Volgens Ceulemans heeft die ervaring een positieve impact gehad op het tweetal. "Het zou slim zijn als Westerlo hen nog een jaartje langer bijhoudt. Dat is in mijn ogen een win-win. Het is nog te vroeg voor De Cuyper en Van den Keybus voor de A-kern van Brugge. Met Westerlo kunnen ze bevestigen in 1A."

Maxim De Cuyper in actie voor Westerlo.

Sinds de komst van investeerder Oktay Ercan is de club professioneler beginnen te werken. Aanvoerder Lukas Van Eenoo

In 2019 werd Westerlo overgenomen door de Turkse investeerder Oktay Ercan. Een industrieel die zijn fortuin heeft verdiend in de militaire industrie. Zijn investeringen van meer dan 10 miljoen in de Westelse infrastructuur bleken voldoende om de scepsis te overwinnen. "Sinds zijn komst is de club professioneler beginnen te werken", gaf kapitein Lukas Van Eenoo eerder dit seizoen al aan. "Er staat hier nu een mooi trainingscomplex. Eentje dat 1A-waardig is." "We hebben een aparte fitnessruimte met mooie toestellen en we worden bijgestaan door diëtisten en een video-analist. Dat maakt een groot verschil." Ercan gaf bij zijn aanstelling al meteen aan dat het zijn bedoeling was om een familiale club te blijven die hoge sportieve ambities niet schuwt. Met het project Westerlo 2024 wil hij op middellange termijn toetreden tot een van de beste clubs in de Jupiler Pro League. De promotie naar 1A is alvast een mooi begin.

Het is onze doelstelling om een stabiele eersteklasser te worden. Coach Jonas De Roeck

Ook de impact van trainer Jonas De Roeck mag niet onderschat worden volgens Roppe. "Net zoals De Roeck zelf, is de ploeg altijd rustig gebleven. Zelfs in moeilijke matchen had je altijd het gevoel dat het nog goed kwam."