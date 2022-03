Mathieu van der Poel moest een paar keer heel diep gaan in de finale van Dwars Door Vlaanderen. Na zijn winnende sprint tegen Tiesj Benoot moest hij er zelfs hoestend bij gaan zitten. "Dat is een beetje bloed in de keel, zeggen ze dan", concludeert José De Cauwer vast. "Zo diep kunnen gaan? Dat is conditie. Zo diep kunnen wij niet gaan."