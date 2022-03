Bouhanni haalt zijn gram en wint Frans sprintonderonsje tegen Coquard

Van 27 september 2020 in Parijs-Chauny was het geleden dat Bouhanni nog een profzege had geboekt. In eigen land lukte dat zondag nog een keer.

Van de vlucht van de dag bleven in de finale Nicolas Debeaumarché en Jonas Abrahamsen het langste over. Maar er moesten nog een aantal klimmetjes overwonnen worden. Dat maakte het onmogelijk voor de vluchters om uit de greep van het jagende peloton te blijven.

Op de laatste klim, de Côte de l’Epan, reden zes renners weg, met daarbij Bryan Coquard en Clément Venturini. Maar ook zij hielden geen stand. Op twee kilometer van het einde was het duidelijk dat er gesprint zou worden.

Groupama-FDJ trok de kaart van Bram Welten, maar de Nederlander liet de kaas van zijn brood eten door vier Fransen en een Belg, Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise).