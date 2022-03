Ook vrouwen gaan zondag over steilste kant Kemmelberg: "Explosief en op maat van Kopecky"

"Feit is wel dat hij geen uitloper heeft. En dat maakt dat er aan de traditionele kant veel meer verschil kan worden gemaakt. Die kant van de "Belvedere" is minder steil, maar een pak langer. Als je daar terugvalt in wattage, dan heb je een probleem."

Tim Declercq: "Die steile kant van de Kemmelberg heeft de hoogste percentages van alle Vlaamse hellingen. Het is een muur waar je tegenaan rijdt. Je komt van een asfaltbaan en moet het verschil maken op een kort stukje kassei aan het einde. Het is eigenlijk een sprint naar boven."

Tim Declercq kent de Kemmelberg als geen ander. Al van in zijn jeugd ligt die helling op zijn favoriete trainingsparcours midden in het Heuvelland.

"Een atypische Vlaamse helling"

"Door dat hele explosieve einde zonder uitloper is die kant van de Kemmelberg een atypische Vlaamse helling. Helemaal anders dan de Oude Kwaremont bijvoorbeeld."

"Ik heb er ooit eens de KOM gepakt op Strava, maar in principe is het geen helling die me goed ligt. Het is eerder iets voor Stybar, Van der Poel en Van Aert."

"Het is zeker een helling die Lotte Kopecky enorm goed moet liggen, het is als het ware gemaakt voor Lotte: explosief en op de macht naar boven. Annemiek van Vleuten kan uiteraard ook goed klimmen, maar voor haar is het niet lang genoeg."

Is dat de plaats waar Lotto Kopecky het verschil kan maken? Het is nog te ver tot aan de finish voor een lange solo.

"Ze zal de koers daar niet winnen. Dat is net het mooie aan Gent-Wevelgem. Het is selectief genoeg om het verschil te maken, maar dat spel na de Kemmelberg tussen vluchters en sprinters die proberen terug te komen is heel mooi."

Is die extra toevoeging een goede zaak voor het vrouwenwielrennen?

"Ja. Uiteindelijk is het mooi als er vele dingen gelijkaardig zijn. Op een WK rijdt iedereen ook over hetzelfde parcours. Dat vind ik mooi."