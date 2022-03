Uw gids voor Gent-Wevelgem: parcours, deelnemers en livestream

Zo ging het vorig jaar

Het parcours

Gent-Wevelgem bewandelt ook dit jaar de geijkte paden. De start is sinds 2020 niet meer in Gent of Deinze, maar wel in Ieper, waardoor de koers nog meer de nadruk wil leggen op zijn ondertitel "In Flanders Fields".

Vanuit Ieper wordt een lus getrokken richting de kust, waar vooral De Moeren een belangrijke rol spelen. Als er voldoende wind staat tenminste.

Daarna zetten we koers richting het Heuvelland, waar we de bekende paternoster aan hellingen aflopen in 3 kleinere lusjes met telkens de Kemmelberg als grootste scherprechter.

Vanaf de top van de laatste keer Kemmelberg is het nog iets meer dan 30 kilometer tot de finish in Wevelgem. Ook hier speelde de wind in het verleden al vaak een beslissende rol.