FIFA kijkt naar ranking van 31 maart voor potten WK-loting, België is sowieso reekshoofd

Er zullen bij de loting 8 groepen van 4 landen worden samengesteld. Gastland Qatar zit in pot 1 en krijgt positie A1. De hoogst gerangschikte 7 landen in het FIFA-klassement van volgende week donderdag gaan bij de loting samen met Qatar in de 1e pot.



België staat al lange tijd op nummer 1 en zal dus zeker reekshoofd zijn, net als Brazilië, titelverdediger Frankrijk, Argentinië, Engeland en Spanje. Europees kampioen Italië (6e) en Portugal (8e) moeten nog aan de bak in de barrages en maximaal een van hen zal het WK halen.



Pot 2 zal bestaan uit de teams gerangschikt op posities 8-15, pot 3 uit de teams op posities 16-23 en pot 4 uit de teams op posities 24-28. In die laatste pot komen ook de winnaars van de 2 intercontinentale play-offs en de laatste Europese ploeg die zich via de barrages plaatst (Schotland, Oekraïne, Wales of Oostenrijk, die route A in de UEFA-barrages vormen en hun finale pas in juni afwerken).



De 2 andere Europese tickets worden volgende week verdeeld na de finales in route B (Polen of Zweden/Tsjechië) en route C (Italië, Noord-Macedonië, Portugal of Turkije).



Ploegen uit dezelfde confederatie kunnen niet bij elkaar in de groep belanden, met uitzondering van Europese landen. Die zijn met 13 en dus zullen 5 van de 8 poules bestaan uit 2 Europese teams. De loting vindt plaats op vrijdag 1 april en is live te volgen bij Sporza.