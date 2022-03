Driepuntkampioen Towns schittert met seizoensrecord in NBA, jarige Curry maakt 47 punten

Minnesota was goed bij schot in de 149-139-zege tegen San Antonio. De absolute uitblinker was Timberwolves-ster Karl-Anthony Towns. De 2,11m grote center maakte 60 punten, waarvan 32 in het 3e quarter. Het NBA-record staat op naam van Klay Thompson, die er in 2015 37 maakte in één kwart.



De 60 punten van Towns, op het recente All-Star Game nog de winnaar van de driepuntcontest, is de hoogste individuele score in de NBA dit seizoen. LeBron James (LA Lakers) en Trae Young (Atlanta) kwamen al tot 56 punten.