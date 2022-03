Lotte Kopecky dankt organisatie Brugge-De Panne voor gelijk prijzengeld: "Fantastisch nieuws"

Vandaag werden de twee WorldTour-koersen voorgesteld in het gemeentehuis van De Panne. Titelsponsor Exterioo Tuinmeubelen, de stad Brugge, de gemeente De Panne en co-organisatoren Golazo en KVC Panne Sportief deden een extra duit in het zakje om ook bij de vrouwen het prijzengeld op 40.000 euro te brengen.



Belgisch kampioene Lotte Kopecky kan het initiatief wel smaken: "Dat is daags na Internationale Vrouwendag fantastisch nieuws. Namens alle vrouwen in het peloton hartelijk dank om dit te realiseren", luidt het in een videoboodschap van de winnares van de Strade Bianche.



Met Exterioo en Minerva heeft de Classic Brugge-De Panne twee nieuwe naamsponsors. "We zijn zeer tevreden met het feit dat we die nieuwe geldschieters erbij hebben. Met de Stad Brugge hebben we ons engagement verdergezet tot en met 2026. Met De Panne zitten wij ook nog jaren goed als aankomstplaats van onze koers", kijkt voorzitter van het organisatiecomité Bruno Dequeecker de toekomst positief tegemoet.