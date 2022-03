Argentinië probeert piepjonge Inter-broers onder de neus van de Azzurri weg te kapen

Argentinië, al zeker van een ticket voor het WK, speelt deze maand zijn laatste twee wedstrijden in de kwalificaties. De Argentijnen nemen het op tegen Venezuela en Ecuador.



Bondscoach Lionel Scaloni heeft voor die twee wedstrijden een voorselectie gemaakt van liefst 44 spelers, met daarbij ook de broers Franco en Valentin Carboni.



De 18-jarige Franco is een linkerflankaanvaller, zijn 17-jarige broer Valentin speelt op de rechterflank. De broers Carboni zijn de zonen van de voormalige Argentijnse voetbalprof Ezequiel Carboni.



Ze zijn geboren in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, maar spelen bij Inter. Ze hebben de dubbele nationaliteit en verdedigden in de jeugdreeksen tot nog toe altijd de kleuren van Italië.



De oproeping van de piepjonge broers doet vooral in Italië de wenkbrauwen fronsen. Indien ze in actie komen in de overbodige interlands tegen Venezuela of Ecuador kunnen ze later niet meer uitkomen voor de Squadra Azzurra. De Italiaanse media vermoeden dan ook een slinks manoeuvre van Scaloni om de broers Carboni definitief aan Argentinië te binden.



In Argentinië wordt de voorselectie vooral gezien als een signaal aan de jeugd dat ze in de gaten gehouden worden. Naast de broers Carboni zijn met Alejandro Garnacho (17 jaar, Manchester United), Luka Romero (17, Lazio), Matias Soulé (18, Juventus), Tiago Geralnik (18, Villarreal) en Nico Paz (17, Real Madrid) nog een handvol tieners opgeroepen.