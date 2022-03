Amerikaanse tennisster Lepchenko wordt 4 jaar geschorst na dopingovertreding

De beste jaren van Varvara Lepchenko zijn al een tijdje achter de rug. De 35-jarige Amerikaanse, die roots heeft in Oezbekistan, stond 10 jaar geleden 19e op de WTA-ranking. Haar beste notering ooit.



Vorige zomer liep Lepchenko tegen de dopinglamp tijdens het WTA-toernooi in Boedapest.



De Internationale Tennisfederatie (ITF) besliste vandaag om de Amerikaanse voor 4 jaar te schorsen. Met terugwerkende kracht, wat in het geval van Lepchenko betekent dat haar schorsing ingaat vanaf 19 augustus 2021.



De adovcaat van Lepchenko, die ondertussen weggezakt is naar de 128e plaats op de WTA-ranking, heeft al aangekondigd dat ze in beroep zal gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.