Volleybalbond keert zijn kar en haalt WK nu toch weg uit Rusland

Verschillende sportbonden grepen meteen in na de inval van Rusland in Oekraïne, maar de FIVB volgde niet. Het WK, dat op 26 augustus van start gaat, bleef in Rusland.

"De FIVB gelooft dat sport en politiek gescheiden zouden moeten worden", klonk het dit weekend nog.



Maar een dag na de oproep van het IOC om (Wit-)Russische atleten uit te sluiten en internationale sportevenementen weg te halen uit Rusland, keert de FIVB zijn kar.

"We zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk zou zijn om een WK te organiseren en houden in Rusland door de oorlog in Oekraïne", klinkt het nu in een statement.

"De FIVB gaat op zoek naar een alternatief gastland, waar de atleten en fans zich veilig voelen en trots zijn om deel te nemen aan een vredevol sportfestival."

Of de Russische ploegen worden uitgesloten op het WK, is niet duidelijk. De Belgische mannen, de Red Dragons, konden zich niet plaatsen voor het WK. Voor de vrouwen wordt het WK in Nederland en Polen georganiseerd (23 september-15 oktober).