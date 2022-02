Belgische volleybalbond reageert op statement FIVB: "Het WK in Rusland moet wél geschrapt worden"

"Ik denk dus dat die organisatie voor zijn beurt gesproken heeft. De Belgische bond is alleszins niet gediend met dit gedrag. Als het WK of andere competities toch zouden doorgaan in Rusland, zal ons land niet afzakken."

"Het bericht kwam volgens mij van een niet-officiële organisatie van het FIVB. Ik geloof dat dat medium ook beschikt over bepaalde rechten van het WK. Als het evenement dus niet zou doorgaan in Rusland, heeft dat financiële gevolgen voor hen."

“We zijn met verstomming geslagen over dat bericht”, vertelt voorzitter van de Belgische volleybalbond Guy Juwet. ”Ik ben wel niet 100% zeker dat dit de juiste vertaling is van de boodschap van de internationale federatie.”

Deze morgen was er al een meeting gepland met het bestuur van verschillende Europese federaties. "Daar was de boodschap van de verzamelde landen - waaronder Rusland en Oekraïne - zeer duidelijk: de organisatie van het WK moet geschrapt of verplaatst worden. Dat is ook de mening van de Belgische bond.”



"Als het WK in Rusland door zou gaan, zou dat compleet tegen alle logica indruisen. Ik neem aan dat het FIVB zijn werk zal doen en na vandaag de standpunten van de federaties over de hele wereld over zal nemen."