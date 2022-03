Tyson Fury bokst straks (zogezegd) zijn laatste kamp: "Jong, gezond en met 150 miljoen dollar op de bank"

Een kleine 2 maanden voor hun titelkamp hadden Tyson Fury en Dillian Whyte de pers te woord moeten staan in Wembley, waar op 23 april een vol huis wordt verwacht. Maar Whyte stuurde zijn kat en dus werd het een onemanshow van Fury, met de nadruk op show.

De "Gypsy King" voerde immers zijn gebruikelijke nummertje op, waarin hij bravoure aan humor koppelt. Maar de huidige wereldkampioen zwaargewichten verraste ook door zijn afscheid aan te kondigen.

"Dit wordt het laatste gevecht uit mijn carrière, hierna stop ik. Ik heb 150 miljoen dollar (135 miljoen euro) op de bank staan, ik ben gezond en ik ben jong (33 jaar, red). Hierna koop ik een enorme jacht in het buitenland. Ik ben er klaar mee."

Toch een slag om de arm houden, want Fury kondigde al eerder zijn afscheid aan, om er daarna op terug te komen. Zo maakte hij een opmerkelijke comeback, na een schorsing voor cocaïnegebruik die ook zogezegd het einde van zijn carrière had moeten zijn.

Showman Fury weet in ieder geval erg goed hoe hij het volk naar zijn gevecht moet lokken. "Mensen zullen jaren later nog vragen: waar was jij op 23 april 2022? Het wordt het grootste gevecht sinds Lewis-Bruno (in 1993), een clash tussen twee Britten om de wereldtitel."

Over de uitkomst heeft Fury natuurlijk de minste twijfel: "Ik maak me geen zorgen om Dillian Whyte. Dit wordt de Tyson Fury Roadshow."