Ronnie O'Sullivan ergert zich aan fotograaf en buigt uiteindelijk het hoofd voor Chinees Fan in finale

De 21-jarige Fan Zhengyi had nog nooit een finale van een groot snookertoernooi gespeeld. Om dan meteen tegenover Ronnie O'Sullivan - misschien wel de meest succesvolle speler uit de geschiedenis - te staan, is geen cadeau.

Maar Fan was niet onder de indruk. Integendeel, het was O'Sullivan die bij een 4-5-achterstand zijn ergernis uitwerkte op een fotograaf in het publiek. Omdat de man voortdurend over en weer bewoog om de juiste hoek te vinden, raakte O'Sullivan in de war. "Ofwel gaat hij weg ofwel doe ik dat."

De fotograaf kon niet aan de wens van O'Sullivan voldoen om met een statief te werken en dus droop hij af. Ook door dit incident liet Fan zich niet van de wijs brengen. O'Sullivan kwam terug tot 8-8 en 9-9, maar in het beslissende laatste frame miste The Rocket een lange rode bal, waarna zijn Chinese opponent de tafel afruimde.

Fan houdt aan zijn zege in Milton Keynes een cheque van 95.000 euro over. Hij is pas de 5e Chinees die een rankingtoernooi weet te winnen.