Skateboard op de Spelen in Tokio, snowboard (én goud) in Peking: "Die combinatie is mijn wapen"

Door de coronacrisis ligt er slechts een halfjaar tussen de Zomerspelen van Tokio en de Winterspelen in Peking. Toch zijn er 3 sporters in China die zich afgelopen zomer ook olympiër mochten noemen.

De Duitse Alexandra Burghardt behaalde in Tokio nog de halve finales op de 100 meter en treedt nu aan in het bobsleeën, ook Nathan Crumpton uit Amerikaans Samoa nam 6 maanden geleden de 100 meter voor zijn rekening, maar hij leeft zich uit in het skeleton.

De derde sporter in dat rijtje is Ayumu Hirano, de Japanner die gisteren olympisch kampioen werd in de halfpipe. De kunstjes die hij op zijn snowboard vertoonde, liet hij afgelopen zomer nog zien met zijn skateboard, weliswaar met veel minder succes.

"Dat ik beide sporten kan combineren, vind ik juist een wapen", zegt Hirano over de spreidstand. "Ik skateboard al vanaf jonge leeftijd en de techniek die je daarvoor nodig hebt, gebruik je ook in het snowboarden."

Hirano is dan ook niet van plan om een van beide sporten op te geven. Wie weet verovert hij over 3 jaar in Parijs ook een gouden medaille in het skateboarden. Slechts 1 persoon slaagde er ooit in om goud te winnen op de Zomer- en Winterspelen: Eddie Eagan bokste zich in 1920 in Antwerpen naar de titel en veroverde 12 jaar later goud in de viermansbob.