In het spoor van zijn zus? Stijn Desmet overleeft reeksen 500m: "Opgelucht"

De opdracht van Stijn Desmet was duidelijk tegen de Kazach Denis Nikishi, de Canadees Jean-Pierre Gilles en de Japanner Katsunori Koike: bij de eerste twee eindigen of een snelle derde tijd laten noteren.

Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan als je helemaal rechts moet starten. Desmet moest dan ook achtervolgen in zijn reeks en bij een 500m heb je niet veel kansen om te profiteren van foutjes.

Desmet kon oprukken naar de 3e plek, maar meer zat er niet in. Het was dus afwachten wat zijn tegenstanders deden in de andere reeksen. Zijn 40"585 volstond uiteindelijk om door te stoten naar de kwartfinales.

Hij hoeft ook niet te panikeren: zijn zus Hanne Desmet stootte als laatste door naar de kwartfinales, maar werd uiteindelijk wel 5e in de finale. Kan Stijn het voorbeeld van zijn zus volgen? Zondag staan de kwartfinales, halve finales en finale op het programma.