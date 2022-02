Emotionele Ireen Wüst na 5e goud op rij: "Dit slaat helemaal nergens op!"

Ireen Wüst moest vechten tegen haar tranen toen ze voor de ontelbaarste keer in haar carrière door NOS-reporter Bert Maalderink werd geïnterviewd.

"Als 19-jarig broekie stond ik hier al voor je te schreeuwen en nu op mijn 35e nog altijd. Dat is toch ongelooflijk, Bert?"

"Het voelt alsof ik in een droom zit, in een soort fantastische film. Beetje bij beetje begint het in te dalen wat ik gedaan heb. Dat is best wel uniek."

"Ik voelde mij al een hele tijd goed, maar ik schaats op het juiste moment een toprace. In de laatste race was het nog retespannend. Vanbinnen ga je helemaal kapot. Dit slaat helemaal nergens op!"

Wüst moet het in Peking zonder haar vrienden, familie en haar partner doen. Maar wanneer het over haar overleden boezemvriendin en ex-schaatsster Paulien van Deutekom gaat, krijgt ze het echt kwaad.

"Ik mis haar elke dag, op momenten zoals deze nog extra. Normaal zouden we nu schreeuwend met elkaar aan de telefoon hangen. Dat kan nu even niet. Misschien viert ze hierboven wel een feestje."