Ireen Wüst schaatst zichzelf nog meer de legende in met 6e gouden medaille

De carrière van Ireen Wüst leek de voorbije jaren een beetje in verval te geraken, wat niet onlogisch is op je 35e. Maar op de Olympische Spelen kan de Brabantse altijd iets meer.

Wüst moest vrij vroeg in actie komen, maar het was meteen duidelijk dat ze een begenadigde dag had. Met 1'53"28 schaatste ze zowaar een olympisch record, sneller dan haar landgenote Jorien ter Mors in Sotsji.

Wüst moest hierna nagelbijtend toekijken hoe de favorieten het zouden doen. Er werd vooral veel verwacht van Brittany Bowe en Miho Takagi. De Amerikaanse zakte helemaal door het ijs, de Japanse kwam in de laatste race in actie en zette snellere tijden neer dan Wüst.

Maar Takagi brak in de slotfase en moest uiteindelijk vrede nemen met het zilver, net als 4 jaar geleden, andermaal na Wüst.

Voor Wüst is het de 3e keer dat ze goud verovert op de 1.500 meter. Daarnaast won ze ook 2 titels op de 3.000 meter en goud op de ploegenachtervolging. Ze is de eerste atlete ooit die op 5 verschillende Winterspelen wint.

Op de lijst met meest succesvolle wintersporters aller tijden was ze al de beste schaatsster, maar met 6 keer goud neemt ze nog wat meer afstand van Claudia Pechstein.