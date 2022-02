Thibaut De Marre wordt gedubbeld en mag skiatlon niet afmaken

De 23-jarige De Marre noemde de olympische langlaufpiste de zwaarste die hij ooit zag. Hij ging met startnummer 66 van start en moest na enkele kilometers al de top 50 laten gaan.



De Marre liep nooit echt in beeld, hij kwam aan het tussenpunt na 20 km als 44e door op meer dan 7 minuten van koploper Aleksandr Bolsjoenov.



Even verderop werd De Marre gedubbeld en werd hij uit de race gehaald.



Het goud was voor de Russische topfavoriet Bolsjoenov, voor zijn landgenoot Denis Spitsov en de Fin Ivo Niskanen.



De Marre komt in Peking nog in actie op de sprint, 15 km klassieke stijl en 50 km vrije stijl.